Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 сентября выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

"Центральным событием станет выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ходе общеполитической дискуссии 27 сентября", - сказал он.

По словам Логвинова, в Нью-Йорке "запланирован целый ряд мероприятий министерского уровня: по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. "Кроме того, российская делегация на высоком уровне будет представлена на 2-м раунде Международной конференции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта, заседании Комиссии ООН по миростроительству, встречах под эгидой Глобальной инициативы по развитию и по вопросам изменения климата", - добавил дипломат.

Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня на сессии ГА ООН пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала свою работу 9 сентября, ее тема - "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". Председатель сессии - экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Всего за это время ожидается выступление 195 делегаций.

Кроме того, в ходе сессии состоятся выборы генерального секретаря ООН. Полномочия действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года.

Как заявил Логвинов, российская сторона считает неприемлемыми для поста нового генерального секретаря ООН кандидатуры, имеющие в качестве второго гражданства одно из западных. Дипломат подчеркнул, что в Нью-Йорке уже сообщают имена возможных кандидатов на пост нового главного административного должностного лица Всемирной организации. Он уточнил, что согласно неформальному принципу справедливой географической представленности, очередь выдвигать претендента на это "кресло" должна перейти к Группе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).

"В принципиальном плане мы поддерживаем выдвижение единого кандидата от ГРУЛАК. В противном случае государства мирового большинства могут получить под видом "компромиссного предложения" очередного западноевропейца или просто работающего на интересы англосаксов политика. Для нас также неприемлемы кандидаты с двойным (западным) гражданством", - отметил Логвинов.