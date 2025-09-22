Путин: Россия готова придерживаться Договора о СНВ

Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. Об этом заявил президент России Владимир Путин 22 сентября в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

Открывая совещание, президент заявил:

«хотел бы начать сегодня (…) с вопроса, который имеет исключительно важное, принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности: она, к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причём негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка.

В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием. Оказались расшатанными основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах. Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями – система, работавшая как на стабилизацию обстановки между государствами – обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности.

Вновь повторю: о причинах и возможных последствиях такого положения вещей нами говорилось неоднократно. Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения, абсолютного, подавляющего превосходства.

Мы последовательно и подробно останавливались на этих вопросах, критиковали данную позицию, не только подчёркивали крайнюю опасность дальнейшей деградации ситуации, но и неоднократно выдвигали конкретные идеи по её совместному выправлению. Однако наши предостережения и инициативы не получили внятного отклика.

Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения: Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы, ответить не на словах, а путём применения военно-технических мер. Пример тому – наше решение об отказе от одностороннего моратория на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности России.

Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учётом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объёме и своевременно. Мы уверены в надёжности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстёгивании гонки вооружений. Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учёта интересов.

Напомню, что последним значительным политико-дипломатическим достижением в сфере стратегической стабильности стало заключение в 2010 году российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях. Однако в дальнейшем из-за крайне враждебной политики администрации Байдена, нарушившей базовые установки, на которых был основан данный договор, его полноформатное осуществление было в 2023 году приостановлено.

Тем не менее обе стороны заявили о намерении добровольно продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях до завершения его жизненного цикла.

Таким образом, вот уже на протяжении почти 15 лет это соглашение продолжает играть значимую позитивную роль в поддержании баланса сил и определённости в сфере стратегических наступательных вооружений.

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия.

Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво. Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ.

В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

В связи с этим прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе. Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ. Соответствующим образом мы и будем реагировать.

Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединёнными Штатами Америки, – естественно, при формировании условий для его полноформатного возобновления и с учётом всего комплекса усилий по нормализации двусторонних отношений, устранению фундаментальных противоречий в области безопасности».