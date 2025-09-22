Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Палестина
В Японии заявили, что обсуждают сроки признания Палестины
22 сентября 2025 / 16:37
Японское правительство, которое в настоящее время не планирует признавать Палестину, ставит перед собой вопрос, когда это сделать. С таким заявлением выступил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, комментируя решение ряда государств о признании государственности Палестины.

"Для нашей страны вопрос состоит не в том, признавать ли ее как государство, а в том, когда это сделать. Исходя из этого, мы будем внимательно следить за изменением ситуации в будущем и тщательно обсуждать этот вопрос", - указал он.

Некоторое время назад министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил, что в Токио было принято решение не признавать Палестину в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом он выступил с критикой "односторонних действий" Израиля, призвав принять меры для прекращения гуманитарного кризиса в секторе Газа.

В минувшее воскресенье о признании палестинской государственности объявили главы правительств Австралии, Великобритании и Канады. Позднее это сделал глава МИД Португалии.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины вне зависимости от боевых действий в Газе и других шагов израильских властей. В июле он заявил, что Франция планирует признать Государство Палестина на сессии ГА ООН. 

