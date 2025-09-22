В России срок военной службы по призыву остается прежним

Срок военной службы по призыву останется прежним и составит 12 месяцев. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября текущего года", - указал он на брифинге по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и об особенностях комплектования Вооруженных сил РФ и других войск осенью 2025 года.