Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
22 сентября 2025 / 17:39
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
22 сентября 2025 / 17:35
Безопасность
В России срок военной службы по призыву остается прежним
22 сентября 2025 / 16:58
© Евгений Епанчинцев/ ТАСС
Срок военной службы по призыву останется прежним и составит 12 месяцев. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября текущего года", - указал он на брифинге по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и об особенностях комплектования Вооруженных сил РФ и других войск осенью 2025 года.