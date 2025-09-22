Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Общество / Культурная среда / Крым
Общество
АТОР: в Крыму находятся около 350-400 тыс. туристов
22 сентября 2025 / 17:16
АТОР: в Крыму находятся около 350-400 тыс. туристов
© ИТАР-ТАСС/ Михаил Почуев

В Крыму в настоящее время находятся около 350-400 тыс. туристов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"В Крыму сейчас находятся порядка 350-400 тыс. туристов - сезон продолжается. Ежедневно приезжают около 5-6 тыс. человек", - привели его слова в ассоциации.

Отмечается, что туроператоры на связи со своими клиентами в Крыму.

В минувшее воскресенье в результате атаки украинских БПЛА на Крым погибли 3 человека, еще 16 пострадали, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов. 

