АТОР: в Крыму находятся около 350-400 тыс. туристов

В Крыму в настоящее время находятся около 350-400 тыс. туристов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"В Крыму сейчас находятся порядка 350-400 тыс. туристов - сезон продолжается. Ежедневно приезжают около 5-6 тыс. человек", - привели его слова в ассоциации.

Отмечается, что туроператоры на связи со своими клиентами в Крыму.

В минувшее воскресенье в результате атаки украинских БПЛА на Крым погибли 3 человека, еще 16 пострадали, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов.