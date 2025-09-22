Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Трамп хочет получить Баграм: торг уместен
Мнение востоковеда Семена Багдасарова
22 сентября 2025 / 16:38
Трамп хочет получить Баграм: торг уместен

Вашингтонская администрация хочет, чтобы Афганистан незамедлительно вернул США контроль над авиабазой Баграм. Об этом заявил журналистам 21 сентября американский президент Дональд Трамп.

"Мы сейчас говорим с Афганистаном. Мы хотим, чтобы ее [базу] вернули. Мы хотим, чтобы ее вернули в ближайшее время, прямо сейчас", - сказал Трамп. "Если они этого не сделают, то вы узнаете, что сделаю я", - добавил он. На вопрос о том, готовы ли США ввести войска на территорию Афганистана, Трамп ответил: "Мы не будем говорить об этом". Ранее Трамп заявил, что Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над базой.

Трамп 19 сентября сообщил, что американские власти обсуждают с представителями Афганистана вопросы, касающиеся авиабазы. 18 сентября он заявил, что Вашингтон предпринимает попытки вернуть себе контроль над этим объектом. Трамп тогда назвал одной из главных причин этого то, что база "находится всего в часе [полета] от того места, где Китай производит свое ядерное оружие".

В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. 1 июля 2021 года американцы покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль движения "Талибан".

14 апреля 2021 года 46-й президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На ее пике в 2010-2013 годах численность военной группировки западных союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года, при этом основные боевые части США и НАТО покинули Афганистан в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года афганский президент Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Последние американские военнослужащие покинули Афганистан к началу сентября 2021 года.

С своей стороны власти Афганистана, комментируя слова президента США Дональда Трампа по поводу авиабазы Баграм, призвали Вашингтон избегать повторения "прошлых неудачных подходов" и проявить рациональность. Соответствующее заявление разместил в X заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат.

"В ходе всех двусторонних переговоров до сведения Соединенных Штатов неизменно доводилось, что для Исламского Эмирата независимость и территориальная целостность Афганистана имеют первостепенное значение. Следует напомнить, что в соответствии с заключенным в Дохе соглашением (о выводе США и их союзниками всех войск с афганской территории) Соединенные Штаты обязались "не применять и не угрожать применением силы [по вопросам, касающимся] территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела". Необходимо, чтобы они оставались привержены своим обязательствам. Вновь подчеркиваем, что вместо повторения прошлых неудачных подходов следует придерживаться политики, основанной на реализме и рациональности", - отмечается в тексте. "Исламский Эмират Афганистан стремится к построению конструктивных отношений со всеми государствами на основе общих интересов", - подчеркивается в заявлении.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии, бывший депутат ГД Семен Багдасаров полагает, что «диалог между Вашингтоном и Кабулом по этому вопросу вполне возможен. Именно диалог в обмен на снятие санкций с правительства Талибов. То есть передача в аренду аэродрома Баграм американцам в обмен на передачу талибам афганских активов, а это 7-8 млрд. долларов. Кроме того американцы должны вернуть правительство Талибов в мировое сообщество, и снять все изоляционные меры и т. д.  И я не удивлюсь, что такие переговоры уже скорее всего ведутся».

Эксперт считает, что «заявления Трампа являются неким рычагом давления на Афганистан. Талибам нужны деньги, афганцам нужно международное признание, именно движения Талибан, и они могут здесь пойти на взаимовыгодные переговоры. Но ни о каком вооруженном вторжении США здесь не может быть и речи. Это просто несерьезно, взаимовыгодный обмен это единственный вариант разрешения проблемы».        

