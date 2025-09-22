Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
22 сентября 2025 / 18:06
22 сентября 2025 / 17:39
22 сентября 2025 / 17:35
МИД КНР подчеркнул, что Газа принадлежит Палестине
22 сентября 2025 / 17:30
МИД КНР подчеркнул, что Газа принадлежит Палестине
Израиль должен прекратить атаки в секторе Газа, который принадлежит Государству Палестина. На этом акцентировал внимание официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя эскалацию конфликта и признание Государства Палестина частью западных стран.

"Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью территории Палестины. Китай считает, что в нынешних условиях крайне важно содействовать всеобъемлющему прекращению огня в Газе, смягчить гуманитарную катастрофу", - сказал он в ходе брифинга.

По словам дипломата, достижение скорейшего прекращения конфликта и установление прочного мира "соответствует общим стремлением палестинского и израильского народов, а также народов Ближнего Востока". "Это также наиболее актуальная задача для международного сообщества", - добавил он.

Го Цзякунь подчеркнул, что странам, имеющим "особое влияние" на Израиль, необходимо "эффективно выполнять свои обязанности". Он отметил важность соблюдения принципов "Палестиной должны управлять палестинцы" и "два государства для двух народов".

Израиль с октября 2023 года проводит в секторе Газа военную операцию, жертвами которой стали свыше 65,2 тыс. человек, еще более 166 тыс. пострадали. 21 сентября о признании палестинской государственности объявили главы правительств Австралии, Великобритании и Канады. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава МИД Португалии. 

