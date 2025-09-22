Путин отметил, что Запад нацелен на обретение превосходства в стратегической сфере

Деструктивные действия Запада ориентированы на подрыв глобального паритета и попытку обретения "абсолютного, подавляющего превосходства" в стратегической сфере. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ.

"Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства", - заявил он.

По словам главы государства, Россия "последовательно и подробно" останавливалась на этих вопросах, выступала с осуждением такой позиции. "Не только подчеркивали крайнюю опасность дальнейшей деградации ситуации, но и не раз выдвигали конкретные идеи по ее совместному выправлению. Однако наши предостережения и инициативы не получили внятного отклика", - указал он.