Фильм "Дракула" (Dracula: A Love Tale, 2025) Люка Бессона возглавляет кинопрокат России и СНГ вторую неделю подряд, собрав 115,1 млн рублей за выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за 18-21 сентября.

Картина рассказывает о любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветой. Главные роли исполнили Калеб Лэндри Джонс и Зои Блю.

Второе место занял триллер "Долгая прогулка" (The Long Walk, 2025) Фрэнсиса Лоуренса, собрав 110,6 млн рублей за выходные. Фильм снят по книге Стивена Кинга, опубликованной в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Главные роли сыграли Марк Хэмилл, Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир и Бен Ван.

Мультфильм "Зверопоезд" (Falcon Express, 2025) опустился на третье место кинопроката, собрав 55,2 млн рублей за прошедший уик-энд.