Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 535 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки "Север" составили более 190 военных, в зоне "Запад" - более 240, в зоне "Южная" - до 210, в зоне "Центр" - свыше 550, в зоне "Восток" - до 295, в зоне "Днепр" - до 50.