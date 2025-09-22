Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 535 военных
22 сентября 2025 / 18:16
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 535 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки "Север" составили более 190 военных, в зоне "Запад" - более 240, в зоне "Южная" - до 210, в зоне "Центр" - свыше 550, в зоне "Восток" - до 295, в зоне "Днепр" - до 50.