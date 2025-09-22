Россия и КНР поддержат Иран на фоне санкций США и ЕС

Санкции ООН против Ирана могут быть введены 28 сентября после того, как Совет Безопасности отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС дипломатический источник во всемирной организации.

"Поскольку резолюция не была принята, санкции ООН в отношении Ирана могут быть введены по истечении 30-дневного срока, то есть 28 сентября. Однако переговоры о продлении соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - прим. ТАСС) могут быть продолжены на следующей неделе, в том числе во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится уже на следующей неделе в Нью-Йорке", - подчеркнул собеседник агентства.

В ходе голосования за резолюцию высказались РФ, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов органа, включая США, Великобританию, Францию. Двое членов воздержались.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты.

Российская сторона призывает европейские страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прекратить провокации и вернуться на путь переговоров, позволяющих устранить любые необоснованные подозрения вокруг иранского мирного атома. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Европейским странам - участницам СВПД адресован настоятельный призыв прекратить провокации, отказаться от своего эскалационного курса и вернуться на путь переговоров, позволяющих устранить любые необоснованные подозрения и предубеждения вокруг иранского мирного атома при должной опоре на международное право и учете законных интересов Ирана в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - указали в министерстве по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с послами Великобритании и Франции, а также временным поверенным в делах Германии.

Как заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) должны уже выбрать либо путь конфронтации с Ираном, либо путь сотрудничества с ним.

"Во время моей поездки в Нью-Йорк я встречусь с большинством министров иностранных дел европейских стран. Сейчас все стороны должны решить, что выбрать: сотрудничество или конфронтацию", - сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании после прибытия в Нью-Йорк.

"Если и есть решение [кризиса вокруг ядерной программы], то только дипломатическое. Надеюсь, нам удастся прийти к нему в ходе консультаций в ближайшие дни, в противном случае Исламская Республика Иран примет необходимые меры", - добавил Арагчи. По его словам, Иран готов к решению кризиса дипломатическим путем, которое будет отвечать интересам иранского народа и учтет все опасения Тегерана в области безопасности.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока института Востоковедения РАН Ирина Федорова отмечает в это связи, что «сложилась общая позиция США и европейских стран по отношению к Ирану. Но инициатор ужесточения позиции Запада в отношении Иран являются США. А ЕС несмотря на то, что Иран договорился об определенных уступках с МАГАТЭ, все равно принял такое решение о восстановлении санкций».

По словам эксперта, «что касается поддержки Ирана в этой ситуации странами ШОС, то СБ ООН принял решение о непродлении режима снятия санкций с Ирана. Китай, полагаю, продолжит торговлю в тех же объемах. И Россия продолжит торговлю с Ираном. Кроме того эти страны будут помогать Ирану в восстановлении тех объектов, которые были повреждены в результате военных ударов по территории Ирана. Поэтому помощь на двухсторонней основе эти две страны будут продолжать оказывать. Но Индия, скорее всего, тут будет занимать более жесткую позицию, и снижать закупки иранской нефти и дальше, хотя они уже и снизились в достаточной степени. Так, что единой позиции стран ШОС не будет, но на двухсторонней основе страны ШОС будут сотрудничать с Ираном и способствовать смягчению тех мер, которые будут приняты уже дальше по восстановлению режима санкций».