В ЦБ отметили рост средней зарплаты по России в 2025 году на 15%

Средний уровень зарплат по России в текущем году растет примерно на 15%. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов при общении с журналистами.

"Доходы населения продолжают демонстрировать рост стремительными темпами. Средние зарплаты в 2024 году росли на 19% в среднем по стране, в этом году рост немножко замедлился, но все равно очень высокий: около 15% рост средней зарплаты по стране", - указал он.

Как отметил Тремасов, это является одним из доказательств, что экономика страны не находится в рецессии.