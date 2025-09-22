Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 сентября 2025 / 22:08
КОТИРОВКИ
USD
22/09
83.5904
EUR
22/09
98.8845
Новости часа
ВЦИОМ: около половины россиян не исключают присутствие инопланетян на Земле Эрдоган считает признание Палестины мощнейшим ответом на оккупацию
Москва
22 сентября 2025 / 22:08
Котировки
USD
22/09
83.5904
0.0000
EUR
22/09
98.8845
0.0000
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
22 сентября 2025 / 17:39
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
22 сентября 2025 / 17:35
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Военная индустрия / Политика и религия
Безопасность
Призывники будут проходить военную службу только на территории РФ
22 сентября 2025 / 18:45
Призывники будут проходить военную службу только на территории РФ
© Михаил Синицын/ ТАСС

Призывники будут направлены служить в соединения и воинские части исключительно на территории России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории РФ", - сказал он.

Цимлянский уточнил, что не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Кроме того, будет продолжена практика формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач, добавил он.

Вице-адмирал также обратил внимание, что с требованиями, которые предъявляются к кандидатам для комплектования указанных подразделений, а также с информацией по вопросам призыва и прохождения военной службы можно ознакомиться на официальном интернет-портале Минобороны РФ.

Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
19:59
ВЦИОМ: около половины россиян не исключают присутствие инопланетян на Земле
19:46
Эрдоган считает признание Палестины мощнейшим ответом на оккупацию
19:32
Цена нефти Brent впервые с 12 сентября опускалась ниже $66 за баррель
19:13
Россия сохранит ограничения по ДСНВ только при аналогичных шагах США
18:59
Маргарита Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака
18:45
Призывники будут проходить военную службу только на территории РФ
18:31
В ЦБ отметили рост средней зарплаты по России в 2025 году на 15%
18:18
Путин: Россия готова придерживаться Договора о СНВ
18:16
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 535 военных
17:59
"Дракула" Люка Бессона возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения