Призывники будут проходить военную службу только на территории РФ

Призывники будут направлены служить в соединения и воинские части исключительно на территории России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории РФ", - сказал он.

Цимлянский уточнил, что не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Кроме того, будет продолжена практика формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач, добавил он.

Вице-адмирал также обратил внимание, что с требованиями, которые предъявляются к кандидатам для комплектования указанных подразделений, а также с информацией по вопросам призыва и прохождения военной службы можно ознакомиться на официальном интернет-портале Минобороны РФ.