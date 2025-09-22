Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Общество
Маргарита Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака
22 сентября 2025 / 18:59
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что проходит лечение от рака. Соответствующее сообщение она разместила в Telegram-канале.
На вопрос о своем положении дел Симоньян отметила, что старается никогда не врать. По ее словам, Тигран Кеосаян по-прежнему остается в коме, а она проходит лечение от рака.
7 сентября главред RT в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" рассказала о "страшной тяжелой болезни" и подготовке к операции.