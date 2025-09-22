Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
22 сентября 2025 / 17:39
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
22 сентября 2025 / 17:35
Безопасность
Россия сохранит ограничения по ДСНВ только при аналогичных шагах США
22 сентября 2025 / 19:13
© Гавриил Григоров/ ТАСС
Сохранение в дальнейшем Россией ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что в будущем на основе анализа ситуации будет приниматься соответствующее решение о дальнейшем поддержании добровольных самоограничений.
Эта мера возможна лишь при условии, что США будут действовать аналогичным образом и не будут совершать действия, которые нарушают существующее соотношение потенциалов сдерживания, указал он.