Россия сохранит ограничения по ДСНВ только при аналогичных шагах США

Сохранение в дальнейшем Россией ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что в будущем на основе анализа ситуации будет приниматься соответствующее решение о дальнейшем поддержании добровольных самоограничений.

Эта мера возможна лишь при условии, что США будут действовать аналогичным образом и не будут совершать действия, которые нарушают существующее соотношение потенциалов сдерживания, указал он.