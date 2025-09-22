Цена нефти Brent впервые с 12 сентября опускалась ниже $66 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $66 за баррель впервые с 12 сентября текущего года.

По состоянию на 16:03 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,35% и торговалась на уровне $65,95 за баррель.

К 16:18 мск цена фьючерса на нефть Brent замедлила снижение и находилась на отметке в $66,05 за баррель (-1,2%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре 2025 года снижался на 1,83% и составлял $61,65 за баррель, свидетельствуют данные площадки.