Экономика
Цена нефти Brent впервые с 12 сентября опускалась ниже $66 за баррель
22 сентября 2025 / 19:32
© Егор Алеев/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $66 за баррель впервые с 12 сентября текущего года.
По состоянию на 16:03 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,35% и торговалась на уровне $65,95 за баррель.
К 16:18 мск цена фьючерса на нефть Brent замедлила снижение и находилась на отметке в $66,05 за баррель (-1,2%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре 2025 года снижался на 1,83% и составлял $61,65 за баррель, свидетельствуют данные площадки.