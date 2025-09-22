Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Палестина
Политика
Эрдоган считает признание Палестины мощнейшим ответом на оккупацию
22 сентября 2025 / 19:46
Эрдоган считает признание Палестины мощнейшим ответом на оккупацию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что признание другими странами Палестины является самым действенным ответом на оккупацию и блокаду в регионе. Соответствующую точку зрения он изложил в материале для американского журнала Newsweek.

"Справедливый мир достижим только путем создания суверенного палестинского государства в границах 1967 года, сохраняющего территориальную целостность и столицу в Восточном Иерусалиме. Это необходимо для прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке. Наш призыв к государствам мира ясен: "Признайте Государство Палестина". Признание Палестины - это, действительно, самый мощный ответ на оккупацию, блокаду и угнетение. Мы поздравляем страны, недавно объявившие о своей поддержке этого фронта, и рассчитываем, что они сохранят твердую позицию и воплотят свои обязательства в конкретные шаги", - указал турецкий лидер.

Он также охарактеризовал "продолжающуюся оккупацию и зверства, совершаемые Израилем в секторе Газа, как одно из тяжелейших испытаний для совести человечества". "Дети и женщины гибнут, а миллионы людей остаются без самого необходимого. Мы убеждены, что международное сообщество должно продемонстрировать более решительную и искреннюю позицию", - подчеркнул он.

