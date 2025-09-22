ВЦИОМ: около половины россиян не исключают присутствие инопланетян на Земле

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 46% россиян не исключают, что инопланетяне могут находиться на Земле и скрываться среди людей.

"Восемь из десяти опрошенных склонны верить в существование других разумных существ во Вселенной, и почти каждый второй допускает также, что инопланетяне посещают Землю и скрываются среди людей. При этом старшие поколения чаще допускают "сценарий присутствия среди нас", молодежь же более скептична", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, если бы существование внеземных цивилизаций подтвердилось, у 77% опрошенных эта новость вызвала бы интерес, еще у 30% - тревогу. "Если представить себе сценарий прибытия инопланетян на Землю, большинство россиян скорее ожидали бы от них осторожности и интереса: люди считают, что гости из космоса занялись бы наблюдением за жизнью на планете, изучали бы повседневность и поведение людей. Вместе с тем заметная часть сограждан допускает и позитивный сценарий через диалог и сотрудничество", - свидетельствуют данные опроса.

Кроме того, лишь 10% респондентов рассматривают вариант захвата Земли инопланетянами.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 2-4 сентября текущего года среди 1 606 россиян старше 18 лет.