Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп проведет 23 сентября серию двусторонних встреч, в том числе с Владимиром Зеленским.

"Президент также проведет двусторонние встречи с генсеком ООН и лидерами Аргентины и Евросоюза", - сказала она в ходе брифинга для журналистов.

Ливитт уточнила, что позднее во вторник американский лидер проведет многостороннюю встречу с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.