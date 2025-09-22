Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским
22 сентября 2025 / 20:16
© Эндрю Харник/ Getty Images/ТАСС
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп проведет 23 сентября серию двусторонних встреч, в том числе с Владимиром Зеленским.
"Президент также проведет двусторонние встречи с генсеком ООН и лидерами Аргентины и Евросоюза", - сказала она в ходе брифинга для журналистов.
Ливитт уточнила, что позднее во вторник американский лидер проведет многостороннюю встречу с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.