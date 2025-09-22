Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Африка и мир / Многополярный мир
Политика
Рамапоса заявил о необходимости активизировать усилия по реформированию ООН
22 сентября 2025 / 20:31
Рамапоса заявил о необходимости активизировать усилия по реформированию ООН
© STR via Reuters Connect/ТАСС

Важно активизировать усилия по реформированию ООН. С соответствующим призывом выступил президент ЮАР Сирил Рамапоса в еженедельном обращении к нации.

"Попытки реформирования ООН, такие как расширение состава постоянных членов Совета Безопасности (СБ), улучшение регионального представительства и ограничения в использовании права вето, зашли в тупик и должны быть в срочном порядке возобновлены. Сегодня ООН с трудом выполняет закрепленный в своем уставе мандат. Работе ООН мешают конкурирующие национальные интересы, которые затрудняют коллективные действия. У государств-членов отсутствует политическая воля к решению многих проблем, включая хроническое недофинансирование миротворческих операций", - указал он.

Лидер ЮАР подчеркнул, что самым серьезным препятствием для выполнения ООН своего мандата является структура и деятельность СБ. "Несмотря на произошедшие в последние десятилетия изменения в глобальной расстановке сил, архитектура принятия решений, которая позволила пяти постоянным членам иметь право вето, не изменилась со времен окончания Второй мировой войны. Эти пять постоянных членов фактически принимают решения от имени более 85% населения мира, проживающего в странах глобального Юга. Они продолжают использовать свое право вето, чтобы, фактически, помешать своевременному реагированию на кризисы, даже несмотря на явные нарушения международного права", - отметил он.

Рамапоса отметил, что ЮАР последовательно призывает к реформе СБ ООН. "Необходимо, чтобы Совет Безопасности лучше отражал глобальные реалии. Нынешний состав СБ ООН и его решения серьезно подрывают дух глобального сотрудничества, ослабляют как приверженность ООН принципу нейтралитета, так и легитимность организации", - резюмировал он.

Рамапоса прибыл в Нью-Йорк, где 23 сентября он выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в общеполитической дискуссии. 

