/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Политика
Нетаньяху заявил, что Израиль нацелен в ближайший год "уничтожить иранскую ось"
22 сентября 2025 / 20:45
Нетаньяху заявил, что Израиль нацелен в ближайший год "уничтожить иранскую ось"
© Ронен Звулун / Фото из бассейна через AP/ТАСС

Израиль нацелен добиться в течение ближайшего года исторических достижений в сфере безопасности, прежде всего, "уничтожить иранскую ось". С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе церемонии с участием военного руководства страны по случаю наступающего вечером праздника Рош ха-Шана - Нового года по еврейскому календарю.

"Мы ведем борьбу, в которой мы побеждаем наших врагов, и мы должны уничтожить иранскую ось. Это наша цель в наступающем году, который может стать историческим для безопасности Израиля", - сказал политик, слова которого приводит канцелярия главы правительства.

Он отметил, что Израиль настроен на достижение побед на всех направлениях и в дальнейшем рассчитывает на мир в регионе. "Мы намерены выполнить все наши военные цели: не только в секторе Газа, не только завершить уничтожение ХАМАС и освободить наших заложников и гарантировать, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля, но и на других направлениях - создать возможности для безопасности, для победы и для мира", - подчеркнул Нетаньяху.

