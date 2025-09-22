Белый дом: Трамп осведомлен о предложении Путина по ДСНВ

Президент США Дональд Трамп в курсе предложения российского коллеги Владимира Путина придерживаться ограничений, отраженных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), после его истечения и планирует прокомментировать это заявление. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

"Президент осведомлен об этом предложении, выдвинутом президентом Путиным, и я позволю ему прокомментировать его позже. Я думаю, это звучит довольно хорошо, но он хочет сам сделать некоторые комментарии по этому поводу", - отметила она.

Некоторое время назад Путин в ходе совещания с Совбезом РФ заявил, что Москва после истечения срока действия в феврале 2026 года ДСНВ готова продолжить придерживаться обозначенных в нем центральных количественных ограничений в течение года, при этом акцентировал внимание, что сохранение РФ ограничений по ДСНВ возможно только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.