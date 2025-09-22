Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании государственности Палестины.

"Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина", - сказал он во время конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Нет никакого оправдания продолжению военной операции Израиля в Газе. Время пришло остановить войну", - подчеркнул французский лидер.

По его словам, признание Парижем Палестины "откроет путь к переговорам между израильтянами и палестинцами". "Шанс для мира существует. Все мы должны работать над тем, чтобы запустить механику мира", - указал Макрон.

В минувшее воскресенье о признании Палестины объявили главы правительств Австралии, Великобритании и Канады. Позднее это сделал глава МИД Португалии.