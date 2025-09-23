Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 сентября 2025 / 13:24
КОТИРОВКИ
USD
23/09
84.0186
EUR
23/09
98.9638
Новости часа
Власти Индонезии намерены перенести столицу в Нусантару к 2028 году Bild: рейтинг Мерца продолжает демонстрировать снижение
Москва
23 сентября 2025 / 13:24
Котировки
USD
23/09
84.0186
0.0000
EUR
23/09
98.9638
0.0000
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
22 сентября 2025 / 17:39
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
22 сентября 2025 / 17:35
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
В Госдуме напомнили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды
23 сентября 2025 / 10:19
В Госдуме напомнили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды
© Артем Геодакян/ ТАСС

Жильцам, оставляющим в подъезде коляски, санки, велосипеды и другое имущество в непредназначенных для этого местах, может грозить штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности. На это обратил внимание первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), передает ТАСС.

По его словам, в новых домах предусмотрены помещения для хранения колясок, детских санок и велосипедов. Они соответствуют требованиям противопожарного законодательства и их функциональное назначение отражено в технической документации дома, указал депутат.

"Но большинство старых домов не имеют таких помещений и пространств, а значит оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности установлена статьей 20.4 КоАП РФ, согласно которой за захламление лестничной клетки граждан ждет предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей", - пояснил Кошелев. 

Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
11:14
Власти Индонезии намерены перенести столицу в Нусантару к 2028 году
10:59
Bild: рейтинг Мерца продолжает демонстрировать снижение
10:41
Бельгия объявила о признании Государства Палестина
10:19
В Госдуме напомнили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды
21:15
Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины
20:59
Белый дом: Трамп осведомлен о предложении Путина по ДСНВ
20:45
Нетаньяху заявил, что Израиль нацелен в ближайший год "уничтожить иранскую ось"
20:31
Рамапоса заявил о необходимости активизировать усилия по реформированию ООН
20:16
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским
19:59
ВЦИОМ: около половины россиян не исключают присутствия инопланетян на Земле
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения