В Госдуме напомнили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды

Жильцам, оставляющим в подъезде коляски, санки, велосипеды и другое имущество в непредназначенных для этого местах, может грозить штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности. На это обратил внимание первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), передает ТАСС.

По его словам, в новых домах предусмотрены помещения для хранения колясок, детских санок и велосипедов. Они соответствуют требованиям противопожарного законодательства и их функциональное назначение отражено в технической документации дома, указал депутат.

"Но большинство старых домов не имеют таких помещений и пространств, а значит оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности установлена статьей 20.4 КоАП РФ, согласно которой за захламление лестничной клетки граждан ждет предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей", - пояснил Кошелев.