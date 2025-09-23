Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Политика
Бельгия объявила о признании Государства Палестина
23 сентября 2025 / 10:41
Бельгия объявила о признании Государства Палестина
© Chip Somodevilla/ Getty Images/ТАСС

Бельгия присоединилась к группе стран, признавших государственность Палестины. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр королевства Барт Де Вевер на полях сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Бельгия неизменно защищала принцип двух государств и сегодня присоединилась к подписантам Нью-Йоркской декларации. Только такое решение позволит жителям Израиля и Палестины жить рядом в мире и безопасности", - указал он.

"Недавние заявления израильских политиков о том, что Государство Палестина не будет существовать - еще одна причина, по которой нужно поддержать палестинцев в этом вопросе. Следовательно, Бельгия сегодня посылает мощный политический сигнал миру, присоединяясь к группе стран, которые объявили о признании Государства Палестина на полях сессии ГА ООН", - отметил глава правительства.

