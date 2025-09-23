Bild: рейтинг Мерца продолжает демонстрировать снижение

Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает снижаться - по популярности среди немецких политиков он опустился с 14 на 18 место. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Так, ниже Мерца в рейтинге только сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла и глава парламентской фракции блока ХДС/ХСС Йенс Шпан. Издание обращает внимание, что в конце прошлой недели глава германского кабмина обновил собственный антирекорд - 62% немцев, согласно результатам опроса INSA, выразили недовольство его работой.

В рейтинге популярности улучшила свои позиции сопредседатель АдГ Алис Вайдель. В настоящее время она находится в нем на 10-й строчке. Возглавляет его по-прежнему министр обороны Борис Писториус.

Вместе с тем отмечается, что АдГ продолжает опережать христианских демократов в рейтинге политических партий Германии. В случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресенье она набрала бы 26% голосов, в то время как блок ХДС/ХСС - 24,5%. Социал-демократическая партия Германии получила бы 14,5% голосов, Левая партия - 11,5%, "Зеленые" - 11%. Остальные партии не преодолели бы барьер в 5%, необходимый для прохождения в Бундестаг.

Опрос проводился в период с 19 по 22 сентября среди 2002 человек.