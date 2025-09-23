Власти Индонезии намерены перенести столицу в Нусантару к 2028 году

В Индонезии планируют завершить процесс переноса столицы из Джакарты в Нусантару к 2028 году. Об этом сообщил глава администрации президента республики Мухаммад Кодари, пишет газета Jakarta Globe.

"Если есть только президентский дворец без законодательных и судебных институтов, как может правительство функционировать эффективно? Все три ветви власти должны быть представлены в Нусантаре", - указал он.

Кодари уточнил, что строительство всех необходимых государственным институтам зданий будет завершено к 2028 году в соответствии с поручением президента Индонезии Прабово Субианто. "Это позволит новой столице соответствовать стандартам центра государственной власти", - отметил он.

Джоко Видодо, занимавший пост президента Индонезии с 2014 по 2024 год, инициировал перенос столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. Первоначально планировалось, что мегаполис появится на острове Калимантан к 2024 году. На эти цели было выделено порядка $32 млрд, но из-за пандемии коронавируса реализация проекта была приостановлена.

В январе 2022 года глава государства заявил, что новая столица получит название Нусантара (в переводе "архипелаг").