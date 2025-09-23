Харрис подвергла критике военную операцию Нетаньяху и позицию Байдена по Газе

Бывший вице-президент США Камала Харрис выступила с осуждением военной операции Израиля в секторе Газа, а также подвергла критике позицию 46-го американского президента Джо Байдена в отношении конфликта в палестинском анклаве, сообщает портал Axios.

Как отмечается, в своих мемуарах "107 дней" Харрис рассказывает, как просила Байдена в его публичных выступлениях проявить сочувствие к "невинно страдающему населению Газы". "Но он не смог этого сделать. Хотя он мог горячо заявить: "Я сионист", его высказывания о невинных палестинцах звучали неадекватно и натянуто", - указала она в своей книге, которая должна появиться в продаже с 23 сентября.

"Я думаю, что Израиль поступил правильно, ответив на зверства 7 октября. Но жестокость реакции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, количество невинно убитых палестинских женщин и детей и его неспособность поставить жизни заложников на первое место ослабили позиции Израиля с моральной точки зрения на международном уровне и вызвали огромное недовольство внутри страны", - отметила Харрис.