Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС росли на 0,51% - до 2 754,97 и 1 032,96 пункта соответственно. Курс юаня поднимался на 0,7 коп. и торговался на уровне 11,727 руб.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,43% и сосавляли 2 753,89 и 1 032,55 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня перешел к снижению на 4,5 коп. - до 11,675 руб.

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.