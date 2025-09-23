Токаев при общении с Зеленским высказался за урегулирование конфликта дипломатией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Зеленским выступил за дипломатическую работу с целью прекращения конфликта. Об этом информировали в пресс-службе казахстанского лидера.

Уточняется, что встреча прошла на полях 80-й сессии ГА ООН. Токаев высказался о необходимости в нынешней непростой ситуации продолжать дипломатические контакты для поиска путей решения конфликта.

В пресс-службе также отметили, что собеседники обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.