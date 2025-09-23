Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
22 сентября 2025 / 17:39
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
22 сентября 2025 / 17:35
Общество
В Москве ночь на 23 сентября побила температурный рекорд 1953 года
23 сентября 2025 / 12:15
© Алина Жердева/ ТАСС
Ночь на 23 сентября в Москве стала самой теплой впервые с 1953 года. Соответствующее сообщение разместил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.
"Побит ночной рекорд минимальной температуры для 23 сентября в Москве, который держался с 1953 года, когда термометр в сумерках показал плюс 12,9 градуса", - указал синоптик.
По его данным, минимальная температура прошедшей ночью в столице составила 16,6 градуса тепла, это на 10 градусов превышает климатическую норму и ночные показатели середины лета.