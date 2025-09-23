В Москве ночь на 23 сентября побила температурный рекорд 1953 года

Ночь на 23 сентября в Москве стала самой теплой впервые с 1953 года. Соответствующее сообщение разместил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.

"Побит ночной рекорд минимальной температуры для 23 сентября в Москве, который держался с 1953 года, когда термометр в сумерках показал плюс 12,9 градуса", - указал синоптик.

По его данным, минимальная температура прошедшей ночью в столице составила 16,6 градуса тепла, это на 10 градусов превышает климатическую норму и ночные показатели середины лета.