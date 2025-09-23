Лула да Силва призвал Трампа вести себя в соответствии с занимаемой должностью

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал американского коллегу Дональда Трампа соответствовать его должности, поскольку тот возглавляет наиболее технологичную и экономически развитую державу планеты.

"Президент Трамп должен вести себя как глава государства, как государственный деятель ведущей экономической державы, крупнейшей военной и наиболее технологичной страны", - сказал он в интервью телеканалу PBS News.

Лула да Силва отметил, что американское руководство также должно действовать более ответственно во внешней политике и избегать вмешательства во внутренние дела других стран. "Меня тревожит то, что Соединенные Штаты долгое время заявляли миру, что являются воплощением мировой демократии. Эта страна обладает величием и могуществом, она должна нести гораздо большую ответственность", - указал политик.

Некоторое время назад бразильский лидер уже высказывал мнение, что Трамп должен перестать вести себя как "император мира" и взаимодействовать с другими странами в цивилизованной манере.