Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Переездное в ДНР
23 сентября 2025 / 12:45
© Алексей Коновалов/ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Переездное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Переездное в ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.