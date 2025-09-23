Российские ВС освободили населенный пункт Переездное в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Переездное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Переездное в ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.