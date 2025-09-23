Эрдоган не считает движение ХАМАС террористической организацией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Соответствующую точку зрения он изложил в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Я не считаю ХАМАС террористической организацией. Напротив, я считаю его движением сопротивления", - сказал турецкий лидер.

Вместе с тем он отметил, что военного потенциала ХАМАС хватает только для обороны от атак Израиля.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. Израиль в ответ начал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.