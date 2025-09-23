Цена золота на Comex обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $3 800 за тройскую унцию.

По состоянию на 11:38 мск, стоимость золота составляла $3 800,3 за тройскую унцию (+0,51%). К 11:48 мск цена драгметалла ускорила рост и торговалась на уровне $3 808,6 за тройскую унцию (+0,73%), свидетельствуют данные площадки.

Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опускалась на 0,36% и находилась на отметке в $66,32 за баррель. Цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре текущего года демонстрировала рост на 0,31% и составляла $62,1 за баррель.