Европейский союз полон решимости оккупировать Молдавию, готовится размещение натовского "десанта" на территории Одесской области Украины с целью устрашения Приднестровья. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, в Брюсселе нацелены удержать Молдавию в рамках своей "русофобской политики".

"Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На нынешнем этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии у молдавских границ", - указали в спецслужбе.

По данным СВР, "десант" НАТО подготавливается для высадки в Одесскую область для устрашения Приднестровья. Первая группа кадровых военных из Франции и Британии уже на месте, добавили в пресс-бюро.