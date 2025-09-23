В России зарегистрировано более 899 тыс. случаев ОРВИ

В России продолжает демонстрировать рост заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), по итогам 38-й недели зарегистрировано свыше 899 тысяч случаев. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

"В России продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями негриппозной этиологии. По данным за 38-ю неделю, зафиксировано свыше 899 тыс. случаев. Такая динамика характерна для нынешнего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием организованных детских коллективов. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 16,5 млн граждан", - следует из сообщения.

Согласно информации Роспотребнадзора, за аналогичный период подтверждено 14,8 тыс. случаев коронавирусной инфекции.