Российские ВС нанесли ответный удар по организаторам теракта в Крыму

Российские ВС нанесли ответный удар за теракт в Форосе в Крыму по пунктам дислокации осуществлявших подготовку террористической атаки сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что групповой удар был нанесен вблизи населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области.

По данным МО РФ, поражены также места хранения беспилотников на аэродроме Школьный в Одесской области, с которого ударные беспилотники запускали по объектам гражданской инфраструктуры Республики Крым.

Кроме того, в ведомстве информировали об ударе по цехам предприятия "Мотор сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых собирали ударные БПЛА, применяемые для атак на РФ.