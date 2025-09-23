Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Российские ВС нанесли ответный удар по организаторам теракта в Крыму
23 сентября 2025 / 13:59
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские ВС нанесли ответный удар за теракт в Форосе в Крыму по пунктам дислокации осуществлявших подготовку террористической атаки сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что групповой удар был нанесен вблизи населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области.
По данным МО РФ, поражены также места хранения беспилотников на аэродроме Школьный в Одесской области, с которого ударные беспилотники запускали по объектам гражданской инфраструктуры Республики Крым.
Кроме того, в ведомстве информировали об ударе по цехам предприятия "Мотор сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых собирали ударные БПЛА, применяемые для атак на РФ.