Политика
Индонезия признает Израиль после признания им Палестины
23 сентября 2025 / 14:16
© Ed Wray/ Getty Images/ТАСС
Индонезия признает Государство Израиль после того, как оно признает государственность Палестины. С таким заявлением выступил президент Индонезии Прабово Субианто в ходе международной конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта.
По его словам, "как только Израиль признает независимость и государственность Палестины, Индонезия незамедлительно признает Государство Израиль". Субианто также отметил, что индонезийская сторона поддержит "все гарантии безопасности для" еврейского государства.
Кроме того, он подчеркнул, что признание государственности Палестины - "это правильный шаг на правильную сторону истории".