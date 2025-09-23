Индонезия признает Израиль после признания им Палестины

Индонезия признает Государство Израиль после того, как оно признает государственность Палестины. С таким заявлением выступил президент Индонезии Прабово Субианто в ходе международной конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта.

По его словам, "как только Израиль признает независимость и государственность Палестины, Индонезия незамедлительно признает Государство Израиль". Субианто также отметил, что индонезийская сторона поддержит "все гарантии безопасности для" еврейского государства.

Кроме того, он подчеркнул, что признание государственности Палестины - "это правильный шаг на правильную сторону истории".