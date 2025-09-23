Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
22 сентября 2025 / 17:39
22 сентября 2025 / 17:35
Краснов назвал невозможным возвращение смертной казни в России
23 сентября 2025 / 14:29
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Возвращение смертной казни в России невозможно, позиция государства на этот счет однозначна. На это обратил внимание генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на заседании комитета в Совете Федерации.
"Мое мнение однозначно, это невозможно и позиция государства по данному вопросу является окончательной. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда РФ", - подчеркнул Краснов.
По его словам, стремление к справедливому наказанию объяснимо. "Но я думаю, что в этой части должны полностью выполнять принцип неотвратимости наказания для тех, кто пошел на такие общественно опасные деяния. И он должен, в целом, обеспечить справедливое наказание для подобных преступников", - указал генпрокурор.