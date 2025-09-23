Токаев выразил поддержку ООН со стороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем заверил, что республика будет поддерживать ООН и помогать ей в укреплении мира. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба казахстанского лидера.

"Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать организацию и активно содействовать ее центральной роли в укреплении мира, стабильности и устойчивого развития", - говорится в сообщении.

В ходе встречи в присутствии Токаева и Гутерриша был подписан меморандум о функционировании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке с 21 по 23 сентября. Ожидается, что он выступит на общеполитических дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.