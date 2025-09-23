Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 сентября 2025 / 16:27
КОТИРОВКИ
USD
23/09
84.0186
EUR
23/09
98.9638
Новости часа
Песков: тема ДСНВ поднималась в ходе контактов президентов РФ и США Токаев выразил поддержку ООН со стороны Казахстана
Москва
23 сентября 2025 / 16:27
Котировки
USD
23/09
84.0186
0.0000
EUR
23/09
98.9638
0.0000
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
22 сентября 2025 / 17:39
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
22 сентября 2025 / 17:35
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Геополитика
Политика
Токаев выразил поддержку ООН со стороны Казахстана
23 сентября 2025 / 14:44
Токаев выразил поддержку ООН со стороны Казахстана
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем заверил, что республика будет поддерживать ООН и помогать ей в укреплении мира. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба казахстанского лидера.

"Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать организацию и активно содействовать ее центральной роли в укреплении мира, стабильности и устойчивого развития", - говорится в сообщении.

В ходе встречи в присутствии Токаева и Гутерриша был подписан меморандум о функционировании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке с 21 по 23 сентября. Ожидается, что он выступит на общеполитических дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
14:59
Песков: тема ДСНВ поднималась в ходе контактов президентов РФ и США
14:44
Токаев выразил поддержку ООН со стороны Казахстана
14:29
Краснов назвал невозможным возвращение смертной казни в России
14:16
Индонезия признает Израиль после признания им Палестины
13:59
Российские ВС нанесли ответный удар по организаторам теракта в Крыму
13:47
В России зарегистрировано более 899 тыс. случаев ОРВИ
13:30
СВР РФ: Европа ведет подготовку к оккупации Молдавии
13:16
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
12:59
Эрдоган не считает движение ХАМАС террористической организацией
12:45
Российские ВС освободили населенный пункт Переездное в ДНР
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения