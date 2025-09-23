Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
22 сентября 2025 / 17:39
22 сентября 2025 / 17:35
Безопасность
Песков: тема ДСНВ поднималась в ходе контактов президентов РФ и США
23 сентября 2025 / 14:59
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) обсуждался во время контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Тема ДСНВ в целом поднималась в ходе контактов Путина и Трампа в том плане, что время как шагреневая кожа сокращается, и мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область страт стабильности и безопасности двусторонних документов", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, обсуждалась ли тема продления ДСНВ в ходе контактов лидеров двух стран.

Песков подчеркнул, что окончание договора по СНВ "чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации". "Об этом упоминалось не раз, но предметно речи не было", - добавил представитель Кремля.

В понедельник Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Москва после истечения срока действия в феврале 2026 года ДСНВ готова продолжить придерживаться обозначенных в нем центральных количественных ограничений в течение года, при этом отметил, что сохранение РФ ограничений по ДСНВ возможно только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.

