Сбор зерна в России с начала года составил 119 млн тонн

В России сбор зерна с начала года составил 119 млн тонн. Прогноз по итогам года в 135 млн тонн сохраняется. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"Сбор урожая у нас приходит к заключительному этапу. Уже убраны три четверти площадей зерновых и зернобобовых культур. Нынешние темпы выше уровня 2024 года. На сегодняшний день получено 119 млн тонн зерновых и около 86 млн тонн пшеницы уже мы собрали. Средняя урожайность и качество зерна у нас выше прошлого года", - указала министр.

"В целом, несмотря на сложные погодные условия на юге, результаты в других федеральных округах позволяют нам рассчитывать на достойный урожай. Наши прогнозы остаются в силе - мы должны собрать 135 млн тонн зерна и около 90 млн тонн пшеницы", - отметила она.

Лут уточнила, что этого достаточно для обеспечения внутренних потребностей России и хорошего экспортного потенциала.