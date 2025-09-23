Силы ПВО РФ за сутки нейтрализовали 438 беспилотников и 3 снаряда РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки нейтрализовали 3 авиационные бомбы, 3 снаряда РСЗО HIMARS и 438 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.