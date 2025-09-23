Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
22 сентября 2025 / 17:39
22 сентября 2025 / 17:35
Политика
Слуцкому вновь не дали визу для поездки в США на Генассамблею ООН
23 сентября 2025 / 15:45
© Сергей Булкин/ ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР единственный из делегации не получил визу для поездки в Соединенные Штаты на Генассамблею ООН.

"Я единственный из делегации, нас пять человек во главе с министром иностранных дел, кто третий год подряд не получает визу", - сказал депутат в беседе с журналистами.

По его словам, Госдеп "действует в том же ключе", несмотря на то что Джо Байден больше не возглавляет страну.

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября. Помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова и Слуцкого в состав делегации включены замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и постпред РФ при ООН Василий Небензя.

