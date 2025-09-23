Польша в ночь на 25 сентября откроет границу с Белоруссией

Польша откроет в ночь на 25 сентября закрытые с 12 сентября в связи с учениями "Запад-2025" погранпереходы на границе с Белоруссией. С соответствующим заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск, передает телеканал TVP Info.

"Через полтора дня, в полночь со среды на четверг, погранпереходы будут открыты", - сказал он. "Министр внутренних дел Марчин Кервиньский подпишет соответствующее распоряжение", - отметил Туск.

Польша закрыла все работавшие до той поры погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. В МВД Польши заявили, что закрытие границы является бессрочным, движение будет возобновлено только после оценки властями ситуации в области безопасности.