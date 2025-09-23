Пашинян отметил, что Армению могут не принять в Евросоюз

Задача нынешнего руководства Армении достичь стандартов Евросоюза, даже если страна не станет членом сообщества. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках Армянского форума демократии. Трансляцию мероприятия вели местные телеканалы.

Он отметил, что закон о присоединении Армении к ЕС - важный момент, на который следует обращать внимание, говоря о демократии. Премьер затронул часто звучащий вопрос о реалистичности вступления Армении в ЕС.

"Наша задача - достичь стандартов ЕС во всех областях. Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС, но наша основная задача - соответствовать стандартам объединения, поскольку когда мы достигнем этого, то, примут нас - это нормально, не примут - это наш результат, но мы решим вопрос наших стандартов", - указал он.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Ранее Пашинян уточнял, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, так как данный вопрос требует вынесения на референдум.