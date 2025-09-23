Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
22 сентября 2025 / 17:39
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
22 сентября 2025 / 17:35
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 630 военных
23 сентября 2025 / 16:31
© Минобороны России/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 1 630 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 180 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - до 250, "Центр" - более 580, на направлении "Восток" - до 330 и "Днепр" - до 60 военнослужащих соответственно.