В Литве отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 104% за сутки

Число случаев заражения COVID-19 в Литве демонстрирует рост, за 22 сентября оно увеличилось на 104%. Об этом заявила представитель национального центра общественного здоровья Грета Гаргасене при общении с журналистами.

"По итогам прошлых суток зарегистрировано 617 случаев заражения. Днем ранее их было 302, а в среднем за прошлую неделю - 396. По данным на начало текущей недели, по стране зафиксировано 3 029 заболевших", - отметила она.

Пик болезни специалисты прогнозируют в конце сентября - начале октября. Несмотря на тревожные тенденции, заболеваемость нынешней осенью, по словам Гаргасене, ниже, чем годом ранее. На 22 сентября 2024 года в Литве коронавирусной инфекцией болели 4 820 человек.

При этом в статистике заболеваний дыхательных путей ковид составляет 9%, сезонный грипп - 0,5%.