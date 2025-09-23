Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
22 сентября 2025 / 17:39
22 сентября 2025 / 17:35
Президент США прибыл в штаб-квартиру ООН
23 сентября 2025 / 16:59
© AP Photo/Эван Вуччи/ТАСС
Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации, сообщает ТАСС.
Глава Белого дома не стал общаться с журналистами и направился в зал Генассамблеи, где выступит с речью.
У Трампа также намечен ряд встреч на полях сессии.