Президент США прибыл в штаб-квартиру ООН

Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации, сообщает ТАСС.

Глава Белого дома не стал общаться с журналистами и направился в зал Генассамблеи, где выступит с речью.

У Трампа также намечен ряд встреч на полях сессии.